Kayseri'de düğün gecesi ölen uzman çavuşun eşi kasten öldürme suçundan beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de düğün gecesi ölen uzman çavuşun eşi kasten öldürme suçundan beraat etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, düğün gecesi ölen uzman çavuş Ümit C'nin eşi M.C'yi 'kasten öldürme' suçunun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat ettirdi. Mahkeme, sanığın eşini öldürdüğüne dair kanıt bulunmadığına hükmederken, maktulün ailesi karara tepki gösterdi.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde uzman çavuşun düğün gecesi ölümüyle ilgili yargılanan eşi beraat etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktul Ümit C'nin eşi tutuksuz sanık M.C, maktulün annesi Döndü, babası Ali, ağabeyi İsmail ve diğer yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık M.C'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, kocasının sanal kumar oynadığını, kendisinin kredi kartlarını kullandığını iddia etti.

Yaşanan olayın ardından çok korktuğunu ve sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve eşinin annesini aradığını anlatan M.C, olay gününden sonra evde temizlik yapılmadığını söyledi.

Banyoda kağıt havlu kullanmadığını ve herhangi bir delil karartma girişiminde bulunmadığını savunan sanık, eşinin kumar borcundan dolayı ağabeyiyle arasında tartışma yaşandığını iddia etti.

Masum olduğunu, eşinin ailesinin de bunu bildiğini söyleyen M.C, "Eşimi öldürmeye gücümün yetmeyeceği belli. Eşimin ailesi de Ümit'e zarar veremeyeceğimin farkındalar. 1 metre 90 santimetrelik insanı nasıl öldüreyim. Ben bir şey yapmadım. Bunu Ümit'in ailesi de biliyor." dedi.

Bazı maktul yakınları, savunma yaptığı sırada sanığa tepki gösterdi.

Maktulün annesi Döndü C. de oğlunun intihar edecek bir kişi olmadığını belirtti.

Sanığın olayı tasarlayarak yaptığını ileri süren anne, "Sanık, oğlumu nasıl öldürdüğünü anlatacak. Bu telefon nasıl kırıldı anlatacak. Düğünde sıkılan kurşunun olay yerine nasıl getirildiğini anlatacak. Olay yerine neden tanıdıklarını çağırdı anlatacak. Anlaşmalı bir düğün yapıldı, oğlumu öldürmeye karar verdiler. Beni öldüreydin de oğlumu öldürmeyeydin. Elini öpemediğim oğluma nasıl kıydın?" ifadesini kullandı.

Maktulün ağabeyi İsmail C. de sanığın kendilerine iftira attığını, başka kişilerle görüştüğünü, olayı ailesiyle tasarladığını iddia etti.

Duruşmada olay günü görev yapan polis ve çiftin bazı komşuları da tanık olarak dinlendi.

Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle M.C'nin beraatine hükmetti.

Olay

Uzman çavuş Ümit C, 12 Haziran 2025'teki düğünün ardından Mevlana Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Maktulün ailesinin olayla ilgili bir televizyon programına katılmasının ardından şikayet üzerine gelin M.C. hakkında "kasten öldürme" iddiasıyla hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Kayseri, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de düğün gecesi ölen uzman çavuşun eşi kasten öldürme suçundan beraat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı 6 yıla kadar hapsi isteniyor Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapsi isteniyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt

16:33
18 yıl sonra ilk maç İsmail Kartal’dan iddialı Roma sözleri
18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
16:13
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 16:40:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de düğün gecesi ölen uzman çavuşun eşi kasten öldürme suçundan beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement