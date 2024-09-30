Kayseri'de Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, ulu çınarların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Her alanda olduğu gibi büyüklerin rahatı ve konforu için de gayret ettiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Değerli büyüklerimiz, hayatınız boyunca bizlere kattığınız tecrübeler ve sevgiler için minnettarız. Siz büyüklerimizin bilgeliği ve sevgisi, her zaman yolumuzu aydınlatıyor. Yaşlı çınarlarımızı kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeye gayret ettiğimiz yerel yönetim faaliyetlerimizde kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden 'hep birlikte, Kayseri'yiz' anlayışıyla birliğin ve beraberliğin şükürler olsun bereketini yaşıyoruz."