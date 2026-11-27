KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan İ.V. (39), ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı. Yoklama kaçağı olduğu öğrenilen sürücüye 200 bin TL ceza uygulanırken, polis ekiplerine "Saçma sapan bedava kaçtık, ceza yedik" dedi.

Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan İ.V., yönetimindeki 38 AOL 790 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği sürücü, bir süre sonra otomobilini Yeniköy Mahallesi Susam Sokak'ta bırakıp kaçışını yaya olarak sürdürdü. Ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanan İ.V.'ye, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle 200 bin TL idari para cezası uygulanarak otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan İ.V., "Askerlikle ilgili mahkemede bir arama vardı. O da istinafta zaten bir şey çıkmamış. Bizde saçma sapan bedava kaçtık, ceza yedik. Canımız sağ olsun" dedi.