Kayseri\'de düzenlenen operasyonda 5\'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı

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Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere ve aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 16 yıl 19 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ve aranan 2 şüpheli yakalandı.
Emniyete götürülen 7 zanlının işlemleri devam ediyor.
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