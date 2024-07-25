Kayseri'de elektrikli motosikletin çarpması sonucu yaşlı kadın yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrikli motosikletin çarpması sonucu yaralanan 76 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.
M.H.C. yönetimindeki elektrikli motosiklet, Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen K.B'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan yaşlı kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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