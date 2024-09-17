13 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir keçe fabrikasında saat 04.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 13 saatlik çalışmasıyla 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangında zarar gören keçeler ise kamyonlara yüklenerek başka bir yere taşınmaya başlandı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Fabrika Yangını 13 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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