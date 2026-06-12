Kayseri'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

12.06.2026 08:24
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Kayseri Bünyan'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

1) KAYSERİ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 3 ÖLÜ, 5 YARALI

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine, polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası araçlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Bünyan, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma Sevinç Fatma Sevinç:
    bu kazalar çok üzüyo beni ya insanlar nasıl bu kadar hızlı gidiyo anlayamıyom teknoloji diye bir şey var elektrikli makineler hızlanıyo da insan kontrolü kaybediyo herhalde başına bela gibi geliyo bana 0 0 Yanıtla
  • Başak Aydın Başak Aydın:
    çok üzücü bir hadise allah rahmet eylesin kaybedilen canlarına ve yaralılara şifa versin 0 0 Yanıtla
  • Tuba Tilki Tuba Tilki:
    vay be yine mi böyle bir olay kayseri de de mi olcak her gün bir kaza haberi okuyorum artık memleket bu hale geldi diye düşünüyorum ama ne yapalım işte hayat işte 0 0 Yanıtla
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