Kayseri'de FETÖ'den aranan ihraç öğretmen T.Ç. polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ'den aranan ihraç öğretmen T.Ç. polis operasyonuyla yakalandı

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Kayseri'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç öğretmen T.Ç. (49), polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. T.Ç.'nin Nevşehir'de emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve 2018'den beri arandığı belirtildi.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ihraç öğretmen T.Ç. (49), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. Bu kapsamda Nevşehir'de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirtilen ve hakkında 2018 yılından bu yana yakalama kararı bulunan meslekten ihraç öğretmen T.Ç.'nin saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan T.Ç.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Nevşehir, Kayseri, Güncel, Polis, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de FETÖ'den aranan ihraç öğretmen T.Ç. polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de FETÖ'den aranan ihraç öğretmen T.Ç. polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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