Kayseri'de FETÖ Üyesi 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ Üyesi 2 Zanlı Yakalandı

10.07.2026 21:27
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FETÖ üyeliğinden aranan K.A. ve M.Y., Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile 9 yıldır firari olan ve "adliye personeli sorumlusu" adı altında faaliyet yürüten "Muhsin" kod adlı ByLock kullanıcısı M.Y'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü K.A. cezaevine teslim edilirken, M.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Terör, Suç, Son Dakika

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