Kayseri'de Firari Hükümlü Uyuşturucu ve Silahlarla Yakalandı

Kayseri'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 kilo 495 gram uyuşturucuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tüfek, 1 kilo 495 gram uyuşturucu ile uyarıcı haplar ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan Ş.K'nin (72) "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
