Kayseri'de 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın (25) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?