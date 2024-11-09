Kayseri'de polisin düzenlediği "narko-asayiş" uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürlükleri ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
13 ekip ve 28 personelin katıldığı uygulamada, 48 araç ve 145 kişi incelendi.
Uygulamada "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (34) yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Firari Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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