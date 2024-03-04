Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında O.T. ile L.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T. ve L.T. tabancayla birbirlerine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde O.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan L.T. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
O.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Fırında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda durdurulan araçta yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı ve tutuklandılar.
Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, 727 adet ecza hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, il merkezinde Y.A.'nın yapılan üst aramasında 727 adet sentetik ecza hap bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı.
Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapsadığı konuların çeşitliliğinden oldukça etkilendiğini belirterek, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, 'Ramazan yaklaşıyor, ateşkes sağlanabilirse Müslümanlar için o kadar iyi olacak.' dedi. Imam, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 30 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğine, ortaya çıkan yıkımın çok kötü olduğuna dikkati çekerek, 'Bu, çok çok üzücü ve bizim için endişe verici. Şahsen endişeliyim ve tüm D8 üyeleri de eşit derecede endişeli.' dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını belirtti. Güler, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik soruya da yanıt vererek, Bakanlığın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasıyla ilgili bir çalışması olmadığını ifade etti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, farklı ilçelerde çalınan 40 otomobili yediemin otoparkına çekti. Çalınan araçlar havadan görüntülenirken plaka tespiti yapılarak sahiplerine geri verilecek.
Konya Ticaret Odası (KTO)'nın Şubat Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş konuk olarak katıldı. Konya iş aleminin temsilcileriyle bir araya gelen belediye başkanları, iş alemi ve bediyelerin Konya için birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak ev sahipliğinden dolayı Konya Ticaret Odası'na teşekkür etti.
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