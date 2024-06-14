Kayseri'de Fırtına ve Sağanak: Binaların Çatısı Uçtu, Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika
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Kayseri'de Fırtına ve Sağanak: Binaların Çatısı Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

Kayseri'de yaşanan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle birçok bina ve evin çatısı uçtu, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Fırtına sonucunda park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, düşen parçaların ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde de fırtına etkili oldu ve bazı ev ve araçlara zarar verdi.

14.06.2024 22:07
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Kayseri'de fırtına ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, araçlar zarar gördü.

Kayseri'de kuvvetli fırtına özellikle merkez Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Çatılardan kopan parçaların üstüne düştüğü park halindeki araçlarda hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, düşen parçalar ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilhisar ve Yahyalı ilçesinde de etkisini gösteren fırtına bazı ev ve araçlara zarar verdi.

Kaynak: AA

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