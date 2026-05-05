Kayseri'de Gençlik Meclisi Projesi Tanıtıldı

05.05.2026 18:41
Başkan Büyükkılıç, gençlerin yönetimde etkin rol alacağı projeyi tanıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Temsili Gençlik Meclisi Projesi'nin tanıtım programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerin ilin yönetimine katılmaları ve alınacak kararlarda etkin bir rol üstlenmelerini amaçlayan ve 120 öğrenci ile 8 ayrı komisyondan oluşan projenin tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programına katılan Büyükkılıç, konuşmasında, projeye katılan öğrencileri tebrik etti.

Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanı ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını kazandığını belirten Büyükkılıç, "Bütün bu zenginliklerin içini dolduracak olan da geleceğimiz olan siz gençlerimizsiniz. Bütün çalışmalar, sizin yaş grubunuzda, bu anlamlı projenin içeriğinde olduğu gibi başlar. Sonrasında özgüven içerisinde hem kendinizi hazırlarsınız hem şehrinize aidiyet duygusu gelişir." ifadelerini kullandı.

Programa, Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Taha Tunç da katıldı.

Kaynak: AA

