Kayseri'de Güvenlik Uygulaması: 8 Şüpheli Yakalandı

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Kayseri'de emniyetin 35 ekip ve 70 personelle yaptığı uygulamada 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği, Trafik Denetleme Şubesi, Yunus Timleri, Güven Timleri, çarşı ve mahalle bekçilerinden oluşan 35 ekip ve 70 personelle çalışma yapıldı.

Yapılan 21 uygulamada, 4 bin 211 kişi ve 1741 otonun sorgusu yapıldı, 254 park bahçe ve 72 ticari kontrol edildi.

Uygulamada, aranan 8 şüpheli yakalandı, 5 şüpheli hakkında toplam 12,95 gram narkotik madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.

Yoklama kaçağı 5 kişiye işlem yapıldı, 2 ruhsatsız tüfek, 10 fişek ve yakalama/hacizli oto ele geçirildi.