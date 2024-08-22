Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.08.2024 23:09
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KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Felahiye ilçesi Karaşeyh Mahallesinde meydana geldi. F.E. yönetimindeki 66 RD 862 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Z.F. isimli kadın hayatını kaybederken, sürücü F.E. ile 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Z.F.'nin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri\'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: DHA

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