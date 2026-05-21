Kayseri\'de Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

KAYSERİ'de 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.A. (36) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek E.A. isimli kadını durdurdu. Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. E.A. gözaltına alındı. Firari hükümlü kadın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
