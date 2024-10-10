Kayseri'de Hayalet Ağ ve Tuzak İmhası - Son Dakika
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Kayseri'de Hayalet Ağ ve Tuzak İmhası

Kayseri\'de Hayalet Ağ ve Tuzak İmhası

Bahçecik Barajı'nda 550 metre hayalet ağ ve 800 balık tuzağı imha edildi, bin 500 yavru kerevit suya bırakıldı.

10.10.2024 21:19
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KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesindeki Bahçecik Barajı'nda 550 metre hayalet ağ ve 800 adet balık tuzağı imha edildi. Balık tuzaklarına takılan 1500 adet yavru kerevit suya bırakıldı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetimlerde Bahçecik barajında 550 metre hayalet ağ ve 800 pinter ağı ele geçirilerek imha edilmiştir. Ayrıca Pinterlerden kurtarılan 1500 adet yavru kerevit canlı olarak suya geri bırakılmıştır. Denetimlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Hayalet Ağ ve Tuzak İmhası - Son Dakika

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