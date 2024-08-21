Kayseri'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde E.S'yi (60) ikametten hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin çaldığı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
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