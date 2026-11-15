Kayseri\'de iki grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de iki grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, Fatih Mahallesi Hanedan Sokak'ta bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A. ile Ç.T. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: DHA
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