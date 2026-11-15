Kayseri\'de iki grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A. ile Ç.T. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,