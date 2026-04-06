Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katında çalışan işçi İ.K. (41) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.K'nin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
