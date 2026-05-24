Kayseri'de İnşaatta İşçi Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de İnşaatta İşçi Ölümü

Kayseri\'de İnşaatta İşçi Ölümü
24.05.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan'da mermerin üzerine düşmesi sonucu 55 yaşındaki işçi F.C. hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaatta yük asansöründe taşınan mermerin üzerine düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Alsancak Mahallesi Demirci Sokak'ta 13 katlı bir inşaatta dış cephedeki yük asansörüyle çıkarılan mermer, zeminde bulunan işçilerden F.C'nin (55) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, F.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de İnşaatta İşçi Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü

20:08
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
19:47
Aralarında Mansur Yavaş da var: CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklama yaptı
Aralarında Mansur Yavaş da var: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklama yaptı
19:46
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 20:40:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de İnşaatta İşçi Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.