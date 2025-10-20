Kayseri'de İş İnsanı Silahlı Saldırıyla Öldürüldü - Son Dakika
Kayseri'de İş İnsanı Silahlı Saldırıyla Öldürüldü

20.10.2025 12:12
Kocasinan'da otomobilinde tabancayla vurulan müteahhit Mustafa Yerli yaşamını yitirdi.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli'yi, otomobilinde tabancayla öldürüp kaçan E.T., jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte müteahhitlik yapan Mustafa Yerli otomobili ile seyir halindeyken, E.T.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iş insanı Yerli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesi sonrası Mustafa Yerli'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri düzenlenen operasyonla E.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan E.T., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

