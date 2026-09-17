Kayseri'de iş insanı Yerli cinayeti davasında tutuklu sanık E.T'nin tutukluluğu sürdü - Son Dakika
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Kayseri'de iş insanı Yerli cinayeti davasında tutuklu sanık E.T'nin tutukluluğu sürdü

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli'nin silahla öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanık E.T'nin tutukluluğunun devamına hükmederek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iş insanı Mustafa Yerli'nin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu E.T, tutuksuz sanıklar E.T, B.Ö, E.D, H.B. ve T.Ö, taraf avukatları ve maktul Yerli'nin yakınları hazır bulundu.

Sanık E.T, savunmasında, müşteki tarafla aralarında husumet olduğunu ve 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından karşı tarafın yeğenini bıçakladığını iddia etti.

Yaşanan olaydan ötürü pişman olduğunu ifade eden sanık, "Olayı buraya getiren karşı taraftır. Müşteki H.Ç. maktulün koluna girdiğini söylüyor. İstesem onu da vururdum. Maktul, arabamın yanına geldi. Aramızda fiziki münakaşa oldu. Keşke silah çekmeseydi, ben o kurşunu sıkmasaydım. Pişmanım." diye konuştu.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Müşteki F.Y. de maktulle olay günü araçla Akin Mahallesi'ne gittiklerini, maktulün araçtan inip 2-3 adım atınca silahla vurulduğunu, kimseyle temas etmediğini, konuşmadığını, silahlı kişinin ise 3-4 metre öteden ateş ettiğini söyledi.

Sanık E.T'nin maktule ateş ettiğini gördüğünü ve daha sonra kendisine ateş ettiğini ileri süren F.Y, maktulün yanında silah olmadığını ve elini beline atmadığını ifade etti.

Müşteki H.Ç. ise olay günü maktulün bulunduğu aracı kendisinin kullandığını, trafikteyken selektör yaparak yanlarına yaklaşan bir aracın camından elinde silah olan bir kişinin "dur" işareti yaptığını öne sürdü.

Maktulün araçtan indiğinde koluna girdiğini ve o esnada ateş edildiğini anlatan H.Ç, maktulün kimseyle temas etmediğini ve konuşmadığını söyledi.

Sıkılan kurşunlardan ikisinin aracına isabet ettiğini dile getiren H.Ç, tüm sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Maktulün ablası E.S. ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut durumunun devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde 19 Ekim 2025'te silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Mustafa Yerli olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 6 zanlıdan E.T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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