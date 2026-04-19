Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde işçi servisinin apartman bahçesine düşmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Anayurt Mahallesi Atılgan Sokak'ta park halindeki 38 P 2191 plakalı işçi servisi, henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek apartmanın bahçesine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen araçta bulunan kişi yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de İşçi Servisi Apartman Bahçesine Düştü - Son Dakika
