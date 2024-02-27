Kayseri\'de İŞKUR Aracılığıyla 84 Bin Kişi İstihdam Edildi

Kayseri'de İŞKUR aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında 84 bin 69 kişi istihdam edildiği.
İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, yazılı açıklamasında, son 2 yılda işe yerleştirme sayısında yüzde 50 artış sağlandığı belirtti.
Yaptıkları etkin çalışmalar neticesinde işe yerleştirmelerde önemli artışlar sağladıklarını aktaran Ak, "2022 yılı sonunda Kayseri genelinde firmalardan alınan açık iş sayısı 32 bin 219 kişi ve bu rakama karşılık işe yerleştirilen kişi sayısı 15 bin 79 kişi. 2023 yılı sonunda alınan açık iş sayısı ise 51 bin 850 kişi ve yine bu rakama karşılık gelen işe yerleştirme sayısı 22 bin 482 kişi olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Son iki yıllık periyotta açık sayısında yüzde 60, işe yerleştirme sayısında ise yaklaşık yüzde 50 artış yaşandığı bildiren Ak, şunları kaydetti:
"Yaşanan bu artışta kurumumuzca gerçekleştirilen etkin eşleştirme faaliyetleri, eğitim ve kurslar, yoğun iş yeri ziyaretleri, düzenli olarak hizmet binamızda gerçekleştirilen toplu iş görüşmelerinin büyük katkısı olduğu görülmektedir. Ayda iki kez düzenlenen bu görüşmelerde vatandaşlarımız aynı anda eleman ihtiyacı olan 20 farklı firmanın insan kaynakları sorumluları veya yetkilileri ile çok kısa süre içerisinde ve zahmetsizce iş görüşmelerini yapabilmekte, kendilerine uygun iş yerini seçebilmektedir. Eleman bulma sıkıntısı çeken firmalar da birçok iş arayanla yüz yüze görüşerek eleman ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İş arayan tüm vatandaşlarımızı ve işçi arayan tüm işverenlerimizi kurumumuzu ziyaret etmeye ve hizmetlerimizden faydalanmaya davet ediyoruz."
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