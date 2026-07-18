Kayseri'de Cezaevi İşyurtları Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Cezaevi İşyurtları Fuarı Açıldı

Kayseri\'de Cezaevi İşyurtları Fuarı Açıldı
18.07.2026 17:20
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Kayseri'de, Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız, devletin suçla kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı. Fuar 22 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kayseri'de, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak devlete meydan okuyan ve milleti korkutup sindirmeye çalışan tüm yapıların üzerine kararlılıkla gittiklerini söyledi.

Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak için 12. Yargı Paketi'ni Meclisten geçirdiklerini anımsatan Ayyıldız, bu paketle yargının hızlandırılmasını, etkinleştirilmesini, vatandaşın adalete olan güveni tahkim ve teçhiz edecek bir yapıyı kurabilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakanlığın anlayış ve duruşunun çok net olduğuna dikkati çeken Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Kimse devletten daha güçlü ve hukukun üstünde değildir. Serveti, şöhreti, rütbesi ne olursa olsun, kimse suç işleme imtiyazına sahip değildir. Suç işleyen, kendinde bu imtiyazı gören, adaletin pençesini ensesinde hisseder. Bunda gayet kararlıyız ve bunun için de çok yakın bir zamanda bu sokak çetelerinin, uyuşturucu tacirlerinin, gençlerimizin başına bela olan bahis ve diğer sanal kumar çetelerinin hakkından geleceğiz. Bundan milletimizin hiçbir endişesi ve şüphesi olmasın."

Ayyıldız, devlete emanet olan mahkumları rehabilite etmek amacıyla birçok avantaj sunduklarına dikkati çekti.

Mahkumların işyurtları bünyesinde çalışıp meslek öğrenerek üretime katkıda bulunabildiklerini dile getiren Ayyıldız, hem kendilerini geliştirdiklerini hem de infaz anlamında bir günlerinin iki gün sayıldığını kaydetti.

Vali Gökmen Çiçek ise kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençlerin zehirlenmesine izin vermemek için, onları bataklığa götürmek isteyenlerle en ağır şekilde mücadele etmek adına adliyeyle uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Emniyet tarafından uyuşturucu satıcılarıyla ilgili işlem yapılan şüphelilerin yüzde 70'ine yakınının tutuklandığını anlatan Çiçek, "Biz yakalayıp adliyeye teslim ettiğimizde adliyemizin gereğini yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla 'Biz yakaladık, adliye bıraktı' gibi bir bahane üretecek durumda değiliz. Bundan dolayı özellikle Adalet Bakanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

İşyurtları atölyelerinin adeta bir fabrika gibi çalıştığını ifade eden Çiçek, bu atölyelerde yapılanların hem kent ekonomisine katkı sağladığını hem de birçok fabrikanın ihtiyacının karşılandığını kaydetti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da fuarın kentte düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İşyurtları Kurumu Başkanı Özkan Nazlı ise Kayseri'deki fuara Türkiye'nin farklı bölgelerinden 79 işyurdu müdürlüğünün katıldığını söyledi.

Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuarda, mahkumlar halk oyunu gösterisi sundu.

Fuarda, farklı ceza infaz kurumu bünyesindeki hükümlü ve tutuklular tarafından üretimi yapılan ürünlerin sergilendi.

Yöresel gıdalardan tekstile, gümüş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyaya ve mobilyadan deri ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı fuar 22 Temmuz'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Cezaevi İşyurtları Fuarı Açıldı - Son Dakika

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