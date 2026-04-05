Kayseri'de Japonca A1 Kursu Başladı

05.04.2026 12:22
KAYMEK, 9-16 yaş grubuna Japonca A1 kursu düzenliyor. Eğitim detayları açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, öğrencilere yönelik Japonca A1 kursu düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK tarafından Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi'nde 9-16 yaş arası çocuklara yönelik Japonca A1 kursu veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Japonca eğitmeni Şengül Solsun, "Kursumuzda 9-16 yaş aralığında çocuklarımız bulunmakta. Burada yazım kuralları, Japon kültürü, konuşma, dinlediğini anlama ve birçok konu detaylı olarak işlenmektedir. Sunulan imkandan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çiftçilere 350 ton tohum desteği verilecek.

Yüzde 50 hibeli yaklaşık 45 bin dekar alanda üretim hedeflenen destekle, üreticinin girdi maliyetleri önemli ölçüde azaltılacak.

Bu yıl çiftçilere, 200 ton nohut, 100 ton aspir ve 50 ton 4'lü karışım yem bitkisi olmak üzere toplam 350 ton tohum dağıtımı yapılacak.

Bu destek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Planlı Ekim Projesi kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere yüzde 50 hibeli olarak verilecek.

Türk Sanat Müziği Kent Korosu konser verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Kent Korosu konser programına katıldı.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, şef Mustafa Uyan ve koroya teşekkür etti.

Kayseri'de etkinliklerin çok olmasının kendilerini keyiflendirdiğini belirten Büyükkılıç, "Şehrimizde sosyal hayatın renklenmesi bizleri keyiflendiriyor. Mustafa hocam da bizim kıymetlimiz. Kayseri'mize Türk sanat müziğimizi sevdiren dostlarımızdan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
