Kayseri\'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden kente getirilen siğaraların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda, 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.G. (35) hakkında adli işlem başlatıldı.