Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu

25.02.2026 21:58
Kayseri'de bir tırda 619 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Kayseri'de bir tırda yapılan aramada 619 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu için durdurulan bir tırda, çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada, 619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

