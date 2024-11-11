Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 6 olayla ilgili operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 20 litre kaçak alkol, 9 tarihi eser ve 14 bin 120 makaron ele geçirildi.
Ayrıca, aranan 19 kişi de yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?