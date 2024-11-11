Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları

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Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 6 olayla ilgili operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 20 litre kaçak alkol, 9 tarihi eser ve 14 bin 120 makaron ele geçirildi.

Ayrıca, aranan 19 kişi de yakalandı.