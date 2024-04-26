Kayseri\'de Kadın Kooperatifleri Destek Programı Çalıştayı Düzenlendi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kentte bulunan kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için Kadın Kooperatifleri Destek Programı Çalıştayı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin "Sürdürülebilirlik İçin İletişim Köprüleri Kuruyoruz Projesi" hibe almaya hak kazanırken, proje kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği, Tarsus Slowfood Yeryüzü Pazarı Derneği ile birlikte hazırlanan çalıştay, Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Hatay, Malatya, İstanbul ve Kayseri'den kadın kooperatiflerinin yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Baş Doğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 24 kadın kooperatifinden biri olduklarını belirtti.

Kooperatif olarak hedeflerini açıklayan Doğan, "Kadın kooperatiflerinin kurulmasından ziyade sürdürülebilirliği çok önemli olduğu için bunların sürdürülebilirliğini sağlamak ve birlikte iletişim ağı oluşturmak, birlikten güç doğar diyerek kadın kooperatiflerinin birbiriyle güçlenmesini sağlamayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, Büyükşehir Belediyesine, Vali Gökmen Çiçek'e destekleri için teşekkür etti.

Proje kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği, Tarsus Slowfood Yeryüzü Pazarı Derneği ile birlikte Kayseri'de bulunan kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliklerini sağlamak adına güçlü iletişim ağları kurmaları, yeni pazarlara erişim imkanı oluşturulması amaçlanıyor.