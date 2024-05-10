Kayseri'nin Sarız ilçesinde kadınlar kıraathanede bir araya geliyor - Son Dakika
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde kadınlar kıraathanede bir araya geliyor

Kayseri\'nin Sarız ilçesinde kadınlar kıraathanede bir araya geliyor

Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Tavla Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, mahalle kıraathanesinde bir araya gelerek çay içiyor, sohbet ediyor ve okey oynuyor. Mahallenin muhtarı Salman Yıldırım tarafından hayata geçirilen uygulamayla kıraathane kadınlara da açıldı. Kadınlar, evlerinde yaptıkları ikramlar eşliğinde hem sohbet ediyor hem de okey oynuyor. Muhtar Yıldırım, projenin ilgi gördüğünü ve 15 günde bir tekrarlanacağını belirtti.

10.05.2024 11:09
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Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Tavla Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, mahalle kıraathanesinde bir araya gelerek çay içiyor, sohbet ediyor ve okey oynuyor.

Kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallenin muhtarı Salman Yıldırım tarafından, Tavla Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneğinin desteğiyle hayata geçirilen uygulamayla kıraathane kadınlara da açıldı.

Anneler Günü dolayısıyla bu yıl başlatılan uygulamayla İbrahim ve Esma Orman'ın işlettiği kahvehanede buluşan kadınlar, evlerinde yaptıkları kek, börek, baklava ve sarma eşliğinde hem sohbet etti hem de okey oynadı.

Kadınlar çaylarını yudumlarken eşleri de mahallenin meydanında onları bekledi.

Kapıya "Kahvehane bayanlara açıktır. 15 günde bir tekrarlanacaktır" yazdıran muhtar Yıldırım, AA muhabirine, birlik ve beraberlik içinde hareket eden bir köy olduklarını söyledi.

Muhtar adaylığı dönemindeki projelerinden mahalle kıraathanesini kadınlara açma fikrinin çok beğenildiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Anneler Günü dolayısıyla başlattık bu uygulamayı. 15 günde bir tekrarlayacağız. Kıraathaneye kadınlar gelecek, erkekler girmeyecek. Burada oyun oynayacaklar, çay içecekler, stres atıp eve gidecekler. İlgi çok güzel, projelerimiz arasında bunu anlatınca kadınlar çok istemişti, o yüzden bu uygulamayı hayata geçirdik. Evlerin yükü kadınlarımızın, eşlerimizin, analarımızın üzerinde, o yüzden böyle bir şey yaptık. Kadın eli değdiği belli kahvehaneye. Erkekler uygulamayı makul karşıladı, talep gelirse daha sık da uygulayabiliriz."

"Kadınlarımız gönlünce ikramlık yaptı"

Kıraathaneye gelen 80 yaşındaki Elif Yıldırım, mahalle halkıyla bir araya geldiklerini, mutlu olduklarını dile getirdi.

Sultan Altun ise 48 kadının kahvehaneye geldiğini, acısıyla tatlısıyla bir arada olduklarını ve hasret giderdiklerini ifade etti.

Uygulamayı çok sevdiklerini vurgulayan Altun, "Kadınlar bugün burada muhabbet ediyor, okey oynayıp kafa dinliyor, ev işi yapmıyor. Kadınlarımız gönlünce ikramlık yaptı. Bugün erkekleri kovduk buradan, onlar dışarda. Her gün onlar oynuyordu bugün biz varız." dedi.

Hanım Yaldız da köylerini çok sevdiklerini, bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bizim köyümüzde herkes eşittir, eskiden beri örnek bir köydür. Bugün erkekler dışarıda biz içeride olacağız." diye konuştu.

İbrahim Yaldız ise dışarıda eşini beklediğini, kadınların bu şekilde bir arada olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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