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Kayseri'de kalkan uçak teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı - Son Dakika
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Kayseri'de kalkan uçak teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Kayseri'de eğitim için kalkan ve teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın pilotları olası kazayı önledi. Uçak, şehir merkezinde alçak irtifa uçuşu yaparken trafiğin üstünden ve binalara yakın mesafeden geçerek paniğe neden oldu. Ancak pilotların dikkati sayesinde uçak, pist dışında güvenli bir bölgeye acil iniş yaptı. Uçakta hafif hasar meydana gelirken, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Kayseri\'de kalkan uçak teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı
25.01.2024 - 13:33,
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Kayseri'de eğitim için kalkan ve teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın pilotları olası kazayı önledi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağı, teknik arıza nedeniyle bir süre şehir merkezinde alçak irtifa uçuşu yaptı.

Uçağın, Fevzioğlu Mahallesi'nde akan trafiğin üstünden ve binalara yakın mesafeden uçması kısa süreli paniğe neden oldu.

Alçak irtifada bir süre mesafe kateden uçak, pilotların dikkati sayesinde pist dışında güvenli bir bölgeye acil iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.

Görüntüyü çeken pazarcı konuştu

Uçağın alçak irtifa uçuşunun görüntüsünü çeken pazar esnafı Muhammed Aytekin, AA muhabirine, "Korkulu bir andı, daha önce yaşamadığımız bir olaydı, halen olayın şaşkınlığı içerisindeyiz. Arabayla halden gidiyorduk, Argıncık istikametinde üstümüze askeri uçak geliyordu. 'Abi üstümüze geliyor, acil sağa çek inelim' dedim. Hemen kameramı da açtım. O esnada herkes şok oldu." dedi.

Aytekin, yakıtının kokusunu hissettikleri uçağın yolun ortasındaki aydınlatma direklerinin üzerinden geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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Kayseri, Ulaşım, Güvenlik, Kaza, Güncel, Son Dakika

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