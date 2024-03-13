Kayseri'de Kapalı Sulama Sistemi İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de Kapalı Sulama Sistemi İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri\'de Kapalı Sulama Sistemi İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde devam eden kapalı sulama sistemi inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren işçinin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

13.03.2024 17:34
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapımı devam eden kapalı sulama sistemi inşaatında, toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ovaçiftliği Mahallesi yakınlarındaki kapalı sulama sistemi inşaatında toprak kayması meydana geldi. İşçilerden F.A, toprak altında kaldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren F.A'nın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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