Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan kırsaldaki 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının koordinasyonunda, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Pınarbaşı ilçesinde 35, Sarız'da 22, Bünyan'da 2 ve Talas'ta 2 olmak üzere 488 kilometrelik yol ağında kardan kapanan toplam 61 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kapanan 61 Mahalle Yolu Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?