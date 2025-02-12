KAYSERİ'de, 'Kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç. (37), saklandığı halıların arkasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan F.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, saklandığı halıların arkasında yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kasten Yaralama Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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