Kayseri\'de Kış Aylarında Yaz Meyveleri Fiyat Rekoru Kırıyor

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KAYSERİ'de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından, tercih edilen yaz meyveleri erik ve kirazın kilogram fiyatı 5 bin ile 5 bin 500 TL arasında değişiyor. Kış aylarında yurt dışından getirilen mevsim dışı meyvelerin ücreti, 5 bin liradan işlem gören çeyrek altının fiyatını geçti. Manav Ekrem Kanarya, "Genellikle hamile olup bu meyveyi aşerenler tarafından talep oluyor. Yaz meyvesi paketlerimiz çeyrek altın diyebiliriz" dedi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de, yaz mevsimi meyvelerinden erik ve kiraz, talep üzerine tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle hamile kadınlar ile çocuklar ve yaşlıların tercih ettiği mevsim dışı meyvelerin kilogram fiyatı, 5 bin ile 5 bin 500 TL arasında değişiyor. Yurt dışındaki seralarda yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz ve şeftali gibi yaz meyveleri, genellikle hamile kadınlar tarafından alınıyor. Kilogram fiyatı 5 bin lira olan erik ve 5 bin 500 TL'den satılan kirazın bu dönemdeki fiyatı, 5 bin liradan işlem gören çeyrek altın ile yarışıyor.

Manav Ekrem Kanarya, "Şu an bu meyvelerin yetişme ihtimali yok. Onun için yurt dışında yetiştirilerek buralara ihraç ediliyor. Biz de satışını yıl boyunca yapıyoruz. Ürünlerimizi paketler halinde satıyoruz. Paketler yaklaşık 3'er ya da 5'er adet şeklinde oluyor. Erikler 3 adet, kirazlar da 5 adet şeklinde paketlenip satılıyor. Erik yaklaşık 50 gram, kiraz da 6 adet şeklinde yine 50 gram şeklinde geliyor. 3 eriğin şu an satış fiyatı 250, 6 adet kirazın satış fiyatı ise 300 TL" dedi.

'ACİL DURUMLARDA GECE İŞLETMEMİZİ AÇIYORUZ'

Özellikle hamile kadınların kış ayında çok fazla yaz meyvesi aşerdiğini söyleyen Kanarya, "Genellikle bu mevsimde hamile olup bu meyveyi aşerenler ya da çocuklar tarafından talep oluyor. Kış ayında genelde aşeren müşterilerimiz tarafından bu meyveler alınıyor. İşletmemizi akşam kapattıktan sonra mecburi durumlarda yeniden açtığımız da oluyor. Aşerenlerin aciliyeti olduğu için genelde bizi gece arıyorlar. Ürün talep ediyorlar. Biz de iş yerimizi açarak taleplerini karşılıyoruz. Ürünler yurt dışından geldiği için her yıl olduğu gibi bu yıl da pahalı. İnsanlar bu ürünleri yazın rahatlıkla bulabiliyor. Önemli olan bunları kışın temin ediyor olabilmek. Pahalı olmasına rağmen insanlar ihtiyaçlarını giderdiği için bizlere teşekkür ediyor. Kiraz, çeyrek altından daha pahalıya satılıyor. Şu an kirazın kilosu 5 bin 500 TL, eriğin kilosu 5 bin civarında. Yaz meyvesi paketlerimiz çeyrek altın diyebiliriz" ifadelerini kullandı.