Kayseri\'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı, sanıkların yargılanması devam ediyor

Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili mahalli sanatçının, eşinin ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar mahalli sanatçı M.I, karısı G.I. ile tutuklu oğlu M.I. ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, tutuklu sanık M.I'nın "öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından, tutuksuz sanık M.I'nın "silahla tehdit" suçundan cezalandırılmasını, G.I'nın ise beraatini talep etti.
Tutuklu sanık M.I, savunmasında, olaydan önce babasının tehdit edildiğini öne sürerek, "Resmi mercilere şikayet ettik. O gün ailemi korumak istedim. Yere doğru ateş ettim. Kimseye zarar verme niyetinde değildim." ifadesini kullandı.
Mahalli sanatçı M.I. ise önceki ifadesini tekrar ederek, "Dişimize basa basa tahrik edildik. Cani değiliz. 2 senedir yerimizden olduk, bir de iftira yedik. Vicdanınıza sığınıyorum." dedi.
Sanık G.I. da suçlamaları reddederek, beraatini istedi.
Avukatların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık M.I'nın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
Olay
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokağı'nda 15 Ağustos 2022'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, M.I'nın tüfekle etrafa ateş etmesi sonucu saçmaların isabet ettiği N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. yaralanmış, M.I, babası M.I. ve annesi G.I. gözaltına alınmıştı.
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