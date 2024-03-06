Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı, sanıkların yargılanması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı, sanıkların yargılanması devam ediyor

Kayseri\'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı, sanıkların yargılanması devam ediyor

Kayseri'de yaşanan komşu kavgasında 5 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili olarak mahalli sanatçı, eşi ve oğlunun yargılanması devam ediyor. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Savcı, tutuklu sanığın 'öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını, tutuksuz sanığın ise 'silahla tehdit' suçundan beraatini talep etti. Sanıklar ise kendilerini savunarak olayın kendilerine yönelik tehditler sonucu gerçekleştiğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

06.03.2024 19:01  Güncelleme: 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili mahalli sanatçının, eşinin ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar mahalli sanatçı M.I, karısı G.I. ile tutuklu oğlu M.I. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, tutuklu sanık M.I'nın "öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından, tutuksuz sanık M.I'nın "silahla tehdit" suçundan cezalandırılmasını, G.I'nın ise beraatini talep etti.

Tutuklu sanık M.I, savunmasında, olaydan önce babasının tehdit edildiğini öne sürerek, "Resmi mercilere şikayet ettik. O gün ailemi korumak istedim. Yere doğru ateş ettim. Kimseye zarar verme niyetinde değildim." ifadesini kullandı.

Mahalli sanatçı M.I. ise önceki ifadesini tekrar ederek, "Dişimize basa basa tahrik edildik. Cani değiliz. 2 senedir yerimizden olduk, bir de iftira yedik. Vicdanınıza sığınıyorum." dedi.

Sanık G.I. da suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Avukatların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık M.I'nın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokağı'nda 15 Ağustos 2022'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, M.I'nın tüfekle etrafa ateş etmesi sonucu saçmaların isabet ettiği N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. yaralanmış, M.I, babası M.I. ve annesi G.I. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Olaylar, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı, sanıkların yargılanması devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Batman'da yeni projelerin açılışını gerçekleştirdi
    19:56 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Batman'da yeni projelerin açılışını gerçekleştirdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgemize hakiki baharı biz getirdik.

  • İzmir'de trafik polisini yaralayan motosiklet sürücüsü tutuklandı
    19:55 İzmir'de trafik polisini yaralayan motosiklet sürücüsü tutuklandı

    İzmir'in Konak ilçesinde, Umurbey Mahallesi'nde uygulama yapan trafik ekibindeki bir polis memurunu motosikletiyle çarparak yaralayan Ş.M.B, ehliyeti olmadığı tespit edilerek adliyeye sevk edildi. Ş.M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

  • Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
    19:55 Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

    Jandarma ekipleri Balıkesir'in 4 ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda, 120 gram kubar esrar, 17 gram bonzai, bir hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 tabanca ele geçirildi.

  • Nesine.com'a 77 Milyon TL İdari Para Cezası
    19:53 Nesine.com'a 77 Milyon TL İdari Para Cezası

    Rekabet Kurulu, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'ye (Nesine.com), 77 milyon 708 bin 195 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Şirketin münhasırlık içeren anlaşmalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul, şirkete idari para cezası verirken, bazı yükümlülükler de getirdi.


18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
15:33 Arda Güler’in hocası Carlo Ancelotti’nin yıllarca hapsi isteniyor Arda Güler'in hocası Carlo Ancelotti'nin yıllarca hapsi isteniyor
19:45 Herkes Arda Güler zannetti Yorumlar bomba Herkes Arda Güler zannetti! Yorumlar bomba
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
18:14 Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 19:56:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı, sanıkların yargılanması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement