Kayseri\'de Lokantada Bıçaklı Saldırı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde lokantaya gelen şüphelinin döner bıçağıyla yaraladığı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'ndeki lokantaya gelen H.E. ile iş yeri sahibi A.A. ve çalışan A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.E, döner bıçağıyla iş yeri sahibini ve çalışanı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinden kaçan H.E'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.