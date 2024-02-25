Kayseri'de mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayseri\'de mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, dağlık arazideki uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı. Keçi, sahibine teslim edildi. Sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

25.02.2024 14:21
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Kayseri'nin Develi ilçesinde, dağlık arazideki uçurumda mahsur kalan keçi, 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi ilçesi Öksüt Mahallesi'nde besicilik yapan Mustafa Aşır, itfaiyeyi arayarak, keçisinin dağlık arazide düştüğü uçurumda mahsur kaldığını bildirdi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, keçiyi 2 saatlik çalışma sonucunda kurtararak sahibine teslim etti.

Aşır, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Hayvan da insan da olsa can candır. Devletimiz her zaman burada. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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