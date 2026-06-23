Kayseri'de Market Denetimleri - Son Dakika
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Kayseri'de Market Denetimleri

Kayseri\'de Market Denetimleri
23.06.2026 11:45
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, marketlerde tüketici güvenliğini artırmak için denetim yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla kent genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 153 Çağrı Merkezi ile ULAKBELL İletişim Sistemi üzerinden vatandaşlardan gelen talep, öneri, ihbar ve şikayetler doğrultusunda yürütülen denetimlerde, marketlerin mevzuata uygunluğu incelendi.

"6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ve ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler, raf ve kasa fiyatları arasında farklılık bulunup bulunmadığını, ürünlerin gramajlarının mevzuata uygun olup olmadığını ve ürün etiketlerinin doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etti.

Denetimler sırasında tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklara ilişkin tutanaklar düzenlendi, gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA

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