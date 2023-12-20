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Kayseri'de minibüs ve 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Kayseri'de minibüs ve 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, minibüs ile 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kayseri\'de minibüs ve 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.
20.12.2023 - 20:13,
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Kayseri'de minibüsle 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ş. yönetimindeki 38 AJ 376 minibüs, E.Ö'nün kullandığı 34 CUK 544 plakalı otomobil ve E.E. idaresindeki 38 ABJ 108 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan Y.Ş. ile araçlardaki 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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