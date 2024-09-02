Kayseri'de Mobilya İmalatında Yangın: 3 Dükkan Zarar Gördü - Son Dakika
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Kayseri'de Mobilya İmalatında Yangın: 3 Dükkan Zarar Gördü

Kayseri\'de Mobilya İmalatında Yangın: 3 Dükkan Zarar Gördü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mobilya imalatı sitesinde çıkan yangında 3 dükkan zarar gördü. Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi'nde meydana gelen yangın, bir işletmenin üst katında başladı ve kısa sürede iki yan dükkanı etkisi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

02.09.2024 23:46
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan zarar gördü.

Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 40. Cadde'de bahçe mobilyaları imalatı yapan bir işletmenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki 2 imalathaneye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kayseri Organize Sanayi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 dükkanda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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