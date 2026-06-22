Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
F.H.S'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Seydili Mahallesi Kayseri Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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