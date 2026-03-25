Kayseri'de Öğretmen Adayları İçin Kayıtlar Başladı

25.03.2026 11:58
Kayseri'de Milli Eğitim Akademisi için kayıtlar başladı. 1105 öğretmen adayı eğitim alacak.

Kayseri'de öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen Milli Eğitim Akademisi için kayıt başvuruları başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün başlayan ve 8 gün sürecek kayıtların Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde devam ettiğini söyledi.

Öğretmen adaylarının 13 Nisan itibarıyla eğitime başlayacaklarını belirten Esen, "Akademide bu yıl 1105 öğretmen adayımız eğitim alacak. 572 sınıf öğretmeni, 533'ü de İngilizce branşı öğretmenimiz bir yıl boyunca bizimle burada beraber olacak." dedi.

Esen, Milli Eğitim Akademi Başkanlığınca hazırlanan program kapsamında öğretmen adaylarına, 96 görevli tarafından 4 dönem halinde uygulamalı ve pratik eğitim vereceğini anlattı.

Okullarla da eşleştirilecek adayların rehber öğretmenler eşliğinde eğitim alacaklarını belirten Esen, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 600 saatlik teori ve 600 saatlik pratik eğitimin yer aldığı programa tabi olacak adaylar, hafta sonları da dahil olmak üzere burada çeşitli sosyal etkinlikler yapacak. Adayların sosyal ve sportif anlamda faaliyet yapabilecekleri tüm materyallerimiz burada mevcut. Dolayısıyla öğretmenlerimiz sadece burada bir akademik eğitim almayacak, beceri eğitimi de alacak. Kendi branşlarının dışında spor ve sanat alanında da çeşitli yetkinlikleri kazanacak şekilde eğitim alma fırsatları olacak. Bu anlamda öğretmen adaylarımız tarafından yoğun bir ilgi ve müracaat var. O talepleri aldıkça biz peyder pey o faaliyetleri gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz Görünce mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik İkizi salondan çıkarıldı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! İkizi salondan çıkarıldı

11:46
Herkes onu konuşuyor 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
