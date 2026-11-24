Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Esen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 bini aşkın öğretmenle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü büyük heyecanla kutladıklarını söyledi.

Öğretmenliğin toplumu inşa eden bir meslek olduğunu ifade eden Esen, hafta boyunca öğretmenin değeri ve kıymetini vurgulayacak etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Törene, kentteki farklı okullardan öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Program, Milli Eğitim Akademisi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.