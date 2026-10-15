Kayseri'de organize suç örgütü iddiasıyla 2'si tutuklu 22 sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de organize suç örgütü iddiasıyla 2'si tutuklu 22 sanık hakim karşısına çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 2'si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı. Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmedi, duruşma yarın devam edecek.

Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 2'si tutuklu, 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Duruşmada, tutuklu sanık A.Ş. ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık H.Ç. ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık H.Ç., savunmasında, sanıklardan bazılarını tanıdığını bazılarını ise tanımadığını söyledi.

Tanıdığı sanıklarla ticari ilişkilerinin olduğunu ifade eden H.Ç, diğer tutuklu sanıkla bu nedenle görüştüğünü savundu.

Örgüt elebaşılığı suçlamasını kabul etmediğini belirten H.Ç, "Ben kime talimat vermişim bilmiyorum. Ortada bir örgüt yoktur. İftiralarla baş başayım. Kimseye talimat vermedim." dedi.

Tutuklu sanık A.Ş. de Kayseri'de tanınmış bir iş insanı olduğunu söyledi.

H.Ç.'yi araba ticareti dolayısıyla tanıdığını ve kendisine neden operasyon düzenlendiğini bilmediğini anlatan A.Ş., husumetlilerinin kapıya geldiğini düşünerek evinin kapısına ateş ettiğini savundu.

Devletin polisine bilerek ve isteyerek zarar verecek birisi olmadığını dile getiren A.Ş., yaşanan olayda kendisinin mağdur olduğunu savundu.

Diğer tutuksuz sanıklar da savunmalarında organize suç örgütü iddiasını reddederek, beraatlerini talep etti.

Duruşma, müşteki ve avukat beyanlarıyla yarın devam edecek.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmada teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere 13 Şubat'ta 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 9 zanlı yakalanmıştı. Zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 4'ü adli kontrolle salıverilmişti. Dava sürecinde de tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edilmişti. Öte yandan bazı müştekilerin ifadeleri doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında 13 şüpheli de sanık sıfatıyla dosyaya dahil edilmişti.

Ayrıca operasyon sırasında da bir şüphelinin açtığı ateş sonucu özel harekat polisi ayağından hafif şekilde yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Kayseri AdliyesiKonferans3. SayfaKayseriGüncelHakimSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Ahmet Çakar’ın o sözlerini konuşuyor Harfi harfine çıktı Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Ortalık karıştı Vlahovic’e ülkesi Sırbistan’dan sert tepki Ortalık karıştı! Vlahovic'e ülkesi Sırbistan'dan sert tepki
21:14
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu
21:07
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul’da 5, Kocaeli’de 1 kişi kayıp
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp
21:04
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
20:55
Beşiktaş’ın ilk 11’inde 3 büyük sürpriz
Beşiktaş'ın ilk 11'inde 3 büyük sürpriz
20:27
Riyad’daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 21:36:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de organize suç örgütü iddiasıyla 2'si tutuklu 22 sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei