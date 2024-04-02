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Kayseri'de Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi

Kayseri\'de Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlendi

Kayseri'de, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda, otizmli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik özel bir eğitim uygulama okulu tarafından etkinlik düzenlendi. Özel öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar otizm farkındalığını vurgulayan pankartlarla etkinlik alanına katıldı. Katılımcılar gökyüzüne mavi balonlar bırakırken, kumaşa renkli el baskısı yapıldı. Etkinlikte otizm farkındalığı için broşürler de dağıtıldı.

02.04.2024 11:45
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Kayseri'de, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, otizmli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik özel bir eğitim uygulama okulu tarafından etkinlik düzenlendi.

Özel öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ellerinde "Otizm eksiklik değil, farkındalıktır", "Otizmin tek ilacı sevgi", "Otizmin farkında olanların yanındayız" yazılı pankartlarla etkinlik alanına geldi.

Katılımcılar gökyüzüne yüzlerce mavi balon bıraktı, kumaşa renkli el baskısı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'ın da katıldığı etkinlikte otizm farkındalığı için broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA

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